Lors du dernier événement de Kingdom Hearts 3 qui a eu lieu à Santa Monica le 18 mai dernier, le site allemand PC Games à interroger les développeurs et le personnel des relations publiques de Square Enix et leurs à demander l'éventualité d'un doublage allemandVoici leur réponse :Bien évidemment il n'y a pour l'instant aucun communiqué officiel mais cela n'augure rien bon...

"Non, seulement des voix anglaises sous-titrées en allemand. À partir des nouvelles éditions HD, Square Enix a décidé de ne pas doubler Kingdom Hearts"

Like

Who likes this ?

posted the 05/22/2018 at 11:06 PM by yamy