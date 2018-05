- Star Fox Grand Prix ne serait pas forcément le titre final du titre, c'est l'une des possibilités. Il aurait vu une version plus complète du logo du soft



- Le jeu ne serait pas un F Zéro-like mais plutôt un mélange entre un Star Fox classique et de la course



- Le titre serait doté d'un gros hub central, ou le joueur pourrait interagir avec les autres personnages de l'univers de Fox McCloud



- C'est dans ce hub que l'on pourrait récupérer les missions et l'histoire se développerait à travers elles



- Chaque championnat serait composé de 3 courses en plus d'un combat contre un boss



- L'une des particularités du gameplay serait la possibilité de tirer sur les ennemis (ou les autres joueurs ou coureurs, j'imagine) afin d'obtenir un gain de vitesse



- Le jeu serait très très beau en mouvement



- Possible apparation de personnage tel que Donkey Kong même si il n'a pas précisé sous quelle forme



- Il s'agirait d'un jeu prévu pour 2019 mais il ne serait pas surpris si il sortait cette année





Salus à toutes et à tous,Alors, je précise que je ne suis pas spécialement fan de tous ce qui touche aux leaks/insiders. Je me permets de poster cela, suite aux différentes déclarations de sources telles queou(bien qu'elles ne soient pas infaillibles, j'entends bien).Du coup, je m'excuse d'avance pour ceux qui pourraient être "gênés" par ce petit post.Les informations apportées ci-dessous proviennent d'un certainIl s'agit d'un écrivain et documentaliste (notamment pour la recherche d'informations sur des projets annulés) indépendant, spécialisé dans le jeu vidéo. Il a effectué des travaux pour des sites tels queou bienDans un podcast, intitulé, qu'il a diffusé hier, ce monsieur a livré quelques informations supplémentaires à propos du prochain jeu deVoilà globalement ce qu'il en ressort. Je ne sais pas si ce mec est fiable mais dans tous les cas j'ai vraiment hâte que le studio américain nous dévoile ce titre afin de pouvoir se faire un premier jugement sur des éléments concrets.