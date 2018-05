-Masuda tiens une Pokéball, faisant possiblement référence a Pokémon GO.

-Pikachu qui fais un cosplay de Luigi et non mario ( c'est précis )

-une des réplique courante de luigi est " Let's a Go ! "

- La présence de Pikachu & Evoli .

Image tirée d'un tweet de Junichi Masuda datant du 11 mai.Qu'est ce qu'on peut bien y voir et surtout comprendre en voyant cette photo ?C'est un peu tiré par les cheveux, mais on peut clairement y voir une manière de teaser les prochains jeux Pokemon Let's GO pikachu & Evoli encore non confirmé.l'annonce est imminente