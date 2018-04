Information

Shinya Takahashi

Ça fait plus de 15 ans

“You may see that game again. We have been trying to make many games and that may be one of them … I personally love Wave Race!”



"Est il possible de revoir Wave Race? Nous tentons de faire beaucoup de jeux, et c'est peut être l'un d'eux... Personnellement, j'adore Wave Race.

Anecdote:

Vous avez adoré, le meilleur jeu du genre et vous rêvez de revoir la licence sur la dernière machine de Big N.Dites vous que ça arrivera peut être selon les dires dede Nintendo.qu'on n'a pas vu la célèbre licence de jetsky de Nintendo, et ceux malgré la demande des joueurs. et c'est lors des BAFTA de la semaine dernière que Shinya Takahashi, Directeur général lâche une bombe à la suite d'une question sur le futur de Wave Race.était un des concepteurs de Wave Race 64. Donc, il a surement à cœur de revoir la série prendre le chemin de la Switch.Bonus vidéo pour le plaisir d'espérer voir le jeu l'E3; car comme on le sait tous que Nintendo a des jeux en développement pas encore annoncés.