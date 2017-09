Me concernant!Avec la console j'ai retrouvé un bon hype (que j'avais perdu) autour de Nintendo, c'est la console dont j'ai le plus acheté de jeu cette année (4) et ce n'est pas fini puisque j'ai prévu d'en reprendre quel qu’uns d'ici décembre dont Fire Emblem, Mario Odyssey et Xenoblade 2.Bref là j'ai Zelda / Mario Kart / Arms et Mario Lapin et j'ai passer pas mal de temps sur la console mine de rien. Mario Lapin est juste génial, j'adore totalement, j'y joue a petite dose mais il gère et c'est vraiment fun, je suis milieu du monde 2, j'espère que la difficulté va suivre par contre car j'adore le challenge! Du coup je n'ai pas pris Splatoon 2 et je ne prendrais pas One Piece: UWR comme je l'avais prévu, trop occupé à finir mes jeux en cours donc pas d'achat(s) inutile(s)! Je devrais juste prendre Pokémon US et Star Wars Battlefront 2 sur les autres consoles, mais pour le coup la Nintendo Switch m'a vraiment bien hypé pour cette année! Vite l'annonce officielle de Pikmin dessus!