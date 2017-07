Bien que l'on ne sache encore si le gameplay ou l'histoire va nous conquérir, on peut déjà se mettre d'accord sur une chose : l'OST est juste grandiose.Pour ceux qui n'aurait pas encore poncer les musiques sur le fil d'actualité de la Switch voici les 4 pistes présentés : 2 thèmes calmes et 2 thèmes de combats.Enjoy PalsLe dernier thème est celui que l'on a pu entendre dans le trailer de l'E3 mais en version clean. Ze Best