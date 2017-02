Ce qui n'est pas une grosse surprise, Microsoft est rester vague sur la sortie alors qu'il était prévu 1er Trimestre 2017L'information nous vien depuis le discord de Sea of ThievesMaintenant la sortie est estimé pour le 4eme trimestre 2017 et même pour le Q1 ou Q2 de 2018, une sortie lointaine pour ceux qui attendaient le jeu pour ce début d'année

Like

Who likes this ?

posted the 02/04/2017 at 05:31 PM by monsieurpatcher