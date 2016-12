Humour

Salut à tous !Un an et demi après le début de mon projet Final Parody VII , je suis soulagé d'annoncer la fin de cette première partie: la parodie de la plupart des boîtes de texte du jeu, du début à la fin, quêtes annexes et PNJ compris.Voici d'ailleurs, comme toujours, quelques extraits ci-dessous, avec un peu de spoil par-ci par-là puisque je n'ai quasiment plus à montrer que les passages du scénario depuis la fin du CD 2 jusque la bataille finale contre Sephicrotte... mais pas d'inquiétude toutefois, car comme d'habitude, tout ceci n'est qu'une petite partie de l'ensemble.Les égouts... évidemment !J'ai l'impression qu'ils veulent me dire quelque chose... mais quoi ?Technologie moderneMieux vaut rire que pleurerIl faut sauver le monde ! Après vous...On parie ?"On prend la route et, si l'on ne regarde pas où on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener..."Bon, je vous vois venir: "Eh ben alors, puisque tu as fini, il est où ton patch ?"Doucement, s'il vous plaît... J'ai fini cette partie, elle fut longue et parfois fastidieuse, et je vous remercie déjà de votre patience et du soutien que j'ai reçu jusqu'à présentCeci dit, il me reste du boulot avant d'avoir complètement terminé ce travail; je dois en effet:-répercuter mes changements de noms de matérias, monstres etc. dans les menus et l'écran de combat;-adapter le patch de retraduction existant, Néo-Midgar, si j'arrive à récupérer les sources ou me faire aider en détail par ceux qui l'ont développé; OU développer mon propre logiciel du même genre; OU mettre en ligne directement les fichiers du jeu modifiés (ce que j'aimerais éviter autant que possible pour raisons de copyright ou du même genre et aussi parce que ces fichiers modifiés sont relativement lourds à transférer);-trouver le moyen de placer quelque part de façon visible un bouton ou fichier texte du genre "Si vous aimez ce genre d'initiatives, n'hésitez pas à faire un don" (NB pour rappel ce serait évidemment optionnel, mon travail pourra être récupéré gratuitement dans son entièreté pour autant que j'y arrive).Bref, affaire à suivre, et en attendant la prochaine annonce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année