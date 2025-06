The Blood of Dawnwalker : la nouvelle bande-annonce du RPG des anciens de CDPR

fait parti des jeux à surveiller pour 2026 et c'est tout naturel avec une équipe constituée des anciens de CD Projekt sur le chantier, souhaitant comme par le passé nous refiler une expérience RPG bien solo bien narration sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Pour l'Unreal Engine 5, on va dire que chacun fait avec son budget, et c'est aussi pour cela que les mecs ont déjà prévenu ne pas pouvoir proposer la même ambition queniveau contenu et monde ouvert, d'où une progression « à la Atlus » où chaque quête et activité fera progresser le temps avec 30 jours (et 30 nuits) pour sauver votre famille grâce à votre statut hybride humain/vampire. De nombreux choix sont à prévoir durant la trentaine d'heures de jeu annoncée, et donc derrière une certaine replay-value.