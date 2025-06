Dying Light : The Beast a sa date de sortie

C'est par cette bande-annonce que nous apprenons l'arrivée depour le 22 août 2025, spin-off stand-alone parti de base d'une simple extension, aujourd'hui suffisamment copieux pour justifier une vente à part selon les développeurs. Il faut effectivement avouer que vu de loin, l'ambition semble être là entre une ambiance radicalement différence, un bon up graphique et le BON choix d'une map plus petite mais plus dense.Ah et bien entendu, le mode coopération à 4 sera toujours présent.