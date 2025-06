La Team Ninja annonce un troisième NiOh, sans lâcher ses intentions de monde ouvert

Votre serviteur a le nez fin, il faut l'avouer à un moment. Il y a à peine quelques jours, j'osais émettre que faute de succès (sur le plan commercial) de la part de la Team Ninja avecet, la logique voudrait que Koei Tecmo impose au studio un retour de la franchise, et qu'importe les dires du réalisateur annonçant un temps que la franchise était bouclée.Et voilà donc, en préparation depuis suffisamment longtemps pour qu'une démo jouable soit servie aujourd'hui même sur PS Store (attention : elle disparaîtra le 18 juin) comme d'habitude pour recueillir les premiers retours de la communauté en vue de plusieurs améliorations d'ici le lancement prévu début 2026 sur PC et PS5.Pas d'aspect « suite facile » en revanche : on part dans le monde ouvert (et ça fait peur vu le passif du studio) et le gameplay fera focus sur deux styles que l'on pourra changer à la volée, précisément Samouraï et Ninja. Aucun rapport avec un certain jeu Ubisoft.