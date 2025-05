Dragon Ball Xenoverse 2 survit avec du Daima

On a abordé le casainsi que celui de, mais n'oubliez pas que Daima, ça va aussi concerneret c'est d'ailleurs pour le 22 mai que sortira le DLC dédié avec :- 2 persos de plus (Goku SSJ4 Daima & Vegeta SS3 Daima)- 3 nouvelles quêtes- 6 compétences- Et de nouveaux accessoires & tenuesAllez, encore quelques packs de temps en temps pour tenir 18 mois de plus, et le jeu pourra fêter ses 10 ANS de suivi.