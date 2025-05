Call of Duty Warzone mobile va déjà mourir

Faisant parti du cercle des patrons d'audience sur PC/consoles,n'aura pas eu le même coût d'éclat sur mobile et c'est peu de le dire car c'est un peu plus d'un an après son lancement que Activision/Xbox annonce raccrocher les gants.Le suivi prend fin immédiatement, de même que la boutique des micro-transactions, et le jeu disparaîtra des différents stores dès demain. Ceux qui ont déjà téléchargé le jeu pourront néanmoins continuer d'y jouer pendant un certain temps, aucune date n'ayant été donnée concernant la fermeture des serveurs.Notons néanmoins que la franchise continue de perdurer sur le secteur grâce à, collaboration avec Tencent qui elle tient parfaitement la route depuis octobre 2019.