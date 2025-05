MindsEye : encore du gameplay en fuite

Faute d'une nouvelle bande-annonce, c'est les leaks qui continuent de faire parle de, le nouveau projet de Leslie Benzies (ancien big boss de Rockstar) ne comptant visiblement pas empiéter sur le terrain de son ancienne équipe, déjà parce qu'il n'en a pas (encore) le budget mais aussi parce que le mec veut impérativement nous fournir de l'action bien linéaire bien à l'ancienne.Du AA en quelque sorte, ce qui peut toujours être agréable, mais on espère toujours un gameplay plus percutant que ce que l'on voit pour l'heure en vidéo. Réponse le 10 juin, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.