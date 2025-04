The Outer Worlds 2 évoque maintenant ses combats

IGN poursuit sa couverture de, au point que l'on se demande ce que Xbox aura encore à raconter le 8 juin sur le sujet. Bref, le moment est venu d'évoquer les combats qui seront bien plus travaillés que dans le premier, oserait-on dire même « moins Fallout » au niveau de l'aspect statique pour se rapprocher davantage de la vraie action, jusqu'à intégrer glissade et couverture, de même pour l'IA adverse d'ailleurs.Les mécaniques RPG resteront au rendez-vous autant par les compétences que le matos, et oui, vous pourrez quand même miser à fond sur l'infiltration et la technologie pour éviter au maximum l'affrontement direct, surtout si vous optez pour une armure légère donc plus mobile.Notez également qu'il n'y aura pas de level scaling, ce qui permettra de pouvoir visiter des zones déjà explorées de manière plus tranquille, mais également de mettre en place des ennemis bien plus puissants que la norme.Sortie prévue en fin d'année, toujours sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass.