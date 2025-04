The Outer Worlds 2 continue de dérouler ses promesses, ici sur la progression et les zones ouvertes

Tranquillement et surtout en attendant le grand show du 8 juin (juste après le Xbox Game Showcase),continue de dérouler ses intentions auprès d'IGN, ici sur deux points : l'évolution du personnages et la conception des zones ouvertes.Sur l'évolution du personnage :- Le nerf de cette suite sera de pousser beaucoup plus loin les éléments de personnalisation que le premier, jugé un peu trop « abordable » et en plus très simple.- La volonté sera de laisser le joueur expérimenté pour adopter des choix parfois « non conventionnels » avec plusieurs sortes de combinaison entre les traits, les compétences et les avantages.- D'ailleurs, dès la création du personnage, les joueurs remarqueront que le système ne pousse pas à créer des genres uniques (orienté action ou infiltration par exemple) mais des concepts hybrides.- L'un des points clés sera le nombre rehaussé d'Avantages (désormais plus de 90) avec par exemple du « Run & Gun » (pouvoir tirer en courant), du « Space Ranger » (bien plus d'interactions de dialogue) mais aussi des délires comme « Psychopathe » et « Serial Killer » car oui, vous pourrez à loisir tuer tout ce qui bouge.- Attention : même si ça semble être une nouvelle norme dans le média (encore récemment avec AC Shadows et Khazan), Obsidian fera lui le choix de l'absence de réinitialisation des stats & co. Réfléchissez donc bien à chaque fois.- Pour bien expliquer les choses, chaque compétence aura cette fois sa petite vidéo intégrée au menu.Sur les zones ouvertes :- Comme réclamé par les joueurs,proposera des zones beaucoup plus ouvertes que le 1, plus proches de ce que l'on trouvait dans- Obsidian promet une plus grande liberté d'action autant dans l'exploration que dans la façon d'aborder une zone, mais également davantage de variété dans les décors.- La vidéo ci-dessous présente notamment Golden Ridge (sur la planète-lune Dorado), une zone aride faite d'installations minières et de stigmates d'anciennes guerres.- Globalement, contrairement au 1, l'équipe a conçu chaque zones ouvertes de manière à raconter quelque chose sur le passé.Sortie prévue dans le courant de l'année (PC, PS5, XBS, Game Pass).