Days Gone : trailer du nouveau mode Horde

PlayStation nous rappelle que c'est à la fin du mois, le 25 avril précisément, quefera son retour dans le cadre d'un habituel remaster PS5 avec diverses améliorations graphiques mais surtout technique : 1440p/60FPS ou pur 4K/30FPS (pas d'info sur la PS5 Pro).Le plus important restera la présence d'une extension réunissant un mode Speedrun, un mode Permadeath et surtout le mode Horde (trailer ci-dessous) pour mettre en avant l'une des plus impressionnantes features du titre livré à l'époque par Sony Bend (dont on ne verra probablement pas le prochain jeu avant la PlayStation 6).coûtera 49,99€ (uniquement en dématérialisé) et sera soumis au principe de l'upgrade à 10€. Il en sera de même et au même prix pour que les joueurs PC puissent récupérer le nouveau contenu.