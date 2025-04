Une soixantaine de licenciements chez Don't Nod

Les complications perdurent chez Don't Nod qui confirment la mise en place d'une vague de licenciements de 59 têtes, ce qui reste un peu moins que les 69 préalablement évoquées, dans le but de pouvoir économiser environ 5 millions d'euros par an en espérant un avenir meilleur.Sorti de plusieurs déceptions commerciales commeet, le groupe a récemment sorti la Partie 1 desans communiqué sur les chiffres de ventes (ils auront eu au moins un chèque de la part de Sony pour le PS Plus Extra). La Partie 2 arrivera d'ailleurs la semaine prochaine, en plus du mignonen fin d'année en partenariat avec Tiny Build.Aucune nouvelle en revanche des 4 autres projets maisons, deux étant attendus dans les 2 ans à venir (et touchés par plusieurs modifications pour espérer toucher un plus large public), tandis que les deux autres ont été mis à l'arrêt.