Minecraft : un mod graphique officiel en approche

Il serait difficile de couvrir toute l'actualité de la franchisemais les faits importants se doivent d'être notifiés, et le dernier « Minecraft Live Showcase » a notamment permis à Mojang d'annoncer une mise à jour graphique pour sa machine à cash sous le nom de « Vibrant Visuals ».Les visuels comme la vidéo parlent d'eux-mêmes : accueillons l'éclairage volumétrique qui donne effectivement un tout nouveau cachet à l'ambiance, et qui pourra impacter toutes vos anciennes créations (c'est juste un mod officiel à activer ou non). En premier lieu, seule la version Bedrock (la base) sera servie mais la version Java devrait être également concernée sans que l'intérêt ne soit le même vu les tonnes de mods déjà disponibles sur le sujet.Au final le plus important, c'est ce que l'on ne sait pas encore, à savoir les supports concernés. Le PC est bien évidemment en première ligne mais pour le reste, on se contente pour l'heure de nous indiquer que chaque machine sera analysée pour savoir si la mise à jour sera ou non proposée un jour. Genre la Switch 1, n'ayez pas trop d'espoir.