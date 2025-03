FBC : Firebreak, le premier GAAS de Remedy montre du gameplay et précise son lancement

Le Future Game Show d'hier a permis de repartir avec des nouvelles de, la première tentative GAAS de Remedy totalement ancré dans leur espèce de multivers puisque se situant entreet sa suite à venir, où une équipe d'intervention va tenter d'infiltrer l'Ancienne Maison pour retrouver les dernières traces de Hiss.L'expérience sera jouable jusqu'à 3 en coopération et outre un prix moins élevé que de coutume (sans plus de précisions), un minimum d'audience sera assurée dès son lancement à l'été prochain avec l'intégration Day One sur le Game Pass PC, le Game Pass Ultimate et le PS Plus Extra.