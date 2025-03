inZOI dévoile sa feuille de route à J-9

On a quelques nouvelles deet heureusement avec une sortie prévue le 28 mars, du moins en accès anticipé dans un premier temps et uniquement sur PC, où déjà ça parle prix : environ 40€ et la promesse d'avoir accès à toutes les extensions à venir, ce qui vous noterez n'empêchera pas l'éventuelle arrivée de micro-transactions et il faut avouer que le genre s'y prête à merveille.Outre les deux vidéos ci-dessous, les développeurs évoquent une mise à jour majeure à chaque saison, donc tous les deux à trois mois, avec le programme suivant pour l'année 2025.MAI 2025 :- Améliorations sur tous les points- Plusieurs ajustements sur le poids et les muscles- Arrivée du système d'adoption- Kit pour les moddeurs- Codes de tricheAOÛT 2025 :- Lancement de la première extension (une ville sous le thème des chats)- Nouvelles améliorations (relations, compétences…)- Nouvelles missions- Nouveaux outils- Ajout des piscines- Lancement de l'intégration IA pour la constructionOCTOBRE 2025 :- Nouveaux types d'interaction- Améliorations du kit modding- Possibilité de modifier la taille des objets- Nouveautés dans l'éditeur de persosDÉCEMBRE 2025 :- Possibilité de changer de ville- Nouveaux systèmes pour nos avatars (dialogues refaits et mémoire)