Palworld atteint la moitié de son accès anticipé

Plus d'un an après son lancement très remarqué,vient d'atteindre (sur le papier du moins) la moitié de sa phase d'accès anticipé avec la sortie de l'upgrade 0.5 ne cherchant pas à dérouler du contenu neuf vu que l'on y trouve essentiellement une masse de correctifs, diverses améliorations et points de rééquilibrage, ainsi que (c'est le plus important) :- Option total cross-play PC/PS5/XBS- Possibilité d'échanger nos pals à travers les mondes- Nouveau système de stockage 10 fois supérieur à la Palbox de base- Ajout de la transmogrification pour votre matos- Mode Photo- Possibilité de combiner nos plans pour en débloquer des plus raresUne nouvelle étape avant de revenir aux choses sérieuses de la deuxième moitié du contenu attendu, dont au moins une nouvelle zone, encore plus de pals, des compétences, des choses à crafter mais aussi et surtout une meilleure mise en avant du scénario incluant un boss final, avant que ne soit signé la 1.0. En attendant, le titre est en promo (-25%) pour quelques jours.