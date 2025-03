Clair Obscur E33 : la présentation de Gustave

Pour achever doucement la communication autour du très attirant, Sandfall Interactive s'attellera à présenter chacun des héros jouables et l'on commencera par Gustave, ingénieur de talent ayant jusque-là prêté main-forte à sa communauté pour une meilleure vie, avant de s'engager dans son ultime expédition, l'année en question étant celle de sa mort s'il échoue à vaincre le « Peintre » et ses œuvres maudites. Rappelons que Gustave est doublé par Alexandre Gillet, la voix FR de Chris Evans (Captain America, entre autres).Sortie prévue le 24 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.