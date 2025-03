Killing Floor III reporté à la dernière minute

Par un couac suffisamment majeur de dernière minute (mais dont nous n'avons aucune précision), c'est seulement deux semaines avant le lancement deque Tripwire Interactive en annonce un report pour « plus tard dans l'année » sans plus de précisions, allant jusqu'à annuler toutes précommandes.Toujours porté dans la coopération (à 6) pour buter des vagues de monstres pas beaux, ce troisième épisode tiendra son suivi par des pass saisonniers, dont les premiers seront directement accessibles en choppant l'édition à 60€ (en plus d'autres bonus). Le jeu de base ne coûtera lui que 40€.