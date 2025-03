Une nouvelle présentation pour Hell is Us

Après avoir fait forte impression lors du dernier State of Play,s'est de nouveau montré chez son propre éditeur lors du Nacon Connect avec cette nouvelle vidéo de présentation, permettant à son directeur artistique Jonathan Jacques-Belletête d'appuyer toujours plus cette volonté d'une expérience dénuée de marqueur ou même du moindre journal de quêtes pour mener à bien ses investigations. Notez tout de même, histoire de ne pas non plus tourner infiniment en rond, la présence d'un journal d'indices dont les annotations apparaîtront en discutant avec des habitants.Si Nacon tient sa feuille de route, ce qui n'est jamais garanti avec eux, nous pourrons nous plonger dedans le 5 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.