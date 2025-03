Assassin's Creed Shadows : 20 minutes de gameplay Naoe/Yasuke + point sur les modes graphiques

Dernière ligne droite poursauf si Ubisoft nous fait le coup d'un nouveau report à la toute dernière minute, et en voici une nouvelle vidéo n'apportant pas grand-chose de plus que ce que l'on savait déjà : selon que vous optiez pour Naoe ou Yasuke, l'approche ne sera aucunement la même (infiltration et combat en l'occurrence).Rendez-vous dans deux semaines (20 mars) pour faire votre choix, ou simplement passer de l'un à l'autre à loisir ou presque.PS5/XBSX :- Performance : 2160p upscale + 60FPS (RT minimum)- Qualité : 2160p upscale + 30FPS (RT standard)- Équilibré : 2160p upscale + 40FPS (RT standard)PS5 Pro :- Performance : 2160p upscale + 60FPS (RT standard)- Qualité : 2160p upscale + 30FPS (RT amélioré)- Équilibré : 2160p upscale + 40FPS (RT amélioré)