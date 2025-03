GEX Trilogy : trailer et fenêtre de lancement

Dans la vague des retours de platformer oubliés,se posera prochainement sur PC et consoles (PS5, XBS, Switch) dans une réédition spécialement proposée par Limited Run Games et son moteur maison pour retranscrire fidèlement l'expérience d'origine à quelques améliorations près. On notera par exemple une caméra remaniée dans les épisodes 3D ou encore de nouveaux personnages cachés dans le dernier.Ça n'aura pas l'aura commerciale d'un, probablement même pas celle de, mais les fans auront l'occasion de se faire une cure nostalgique dans le courant de l'été, avec en attendant cette bande-annonce.