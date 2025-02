Hunter x Hunter - Nen x Impact : trailer, date de sortie, prix et habituel Season Pass

On entend déjà les curieux souffler au loin.sera composé d'un casting de 16 personnages, un chiffre considéré assez peu élevé à notre époque et qui, on l'apprend aujourd'hui, ne changera rien aux habitudes du monde de la bastion : prix « quasi » plein pot (59,99$ et probablement 69,99€ chez nous) et déjà un Season Pass annoncé.Le lancement est annoncé pour le 17 juillet et oui, un premier pass sera directement au programme, composé de 4 combattants dont le premier représentant sera Nephelpito, demoiselle qui un jour a appris à ses dépens la signification du mot « vengeance ». Elle sera mise à disposition en fin d'année.Notons tout de même que le Pass sera heureusement à prix peu élevé du moins à condition de se tourner vers l'édition Digital Deluxe (15€ de plus). Les plus fans auront même droit à une édition spéciale en physique (99,99$, prix FR non communiqué) avec le jeu, le pass, quelques costumes alternatifs et des goodies.