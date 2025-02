Premier trailer de Sonic Racing : CrossWorlds

On reste dans les retours du State of Play avec un premier aperçu concret de, nouvelle itération de cette franchise spin-off 6 ans après le précédent et dont la principale nouveauté majeure, car il en faut toujours une, est un système de portails permettant de passer d'une zone à l'autre. On aura également droit à une personnalisation beaucoup plus poussée des bolides et, très intéressant, la possibilité en course de pouvoir augmenter la taille de son stock pour combiner des objets.Pas encore de date pour le moment, mais tout de même une phase de tests serveurs prévu pour les joueurs PlayStation 5 sous réserve d'être inscrit