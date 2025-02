Days Gone aura donc vraiment son remaster

Le réalisateur dedoit ce soir s'être mordu la lèvre de rage, lui qui avait quitté Sony Bend suite à l'abandon de la franchise par PlayStation : elle revient finalement dans le cadre d'un surprenant (non) remaster à venir le 25 avril sur PS5.Prix à vérifier mais dans tous les cas seulement 10 balles l'upgrade si vous possédez déjà la version PS4, avec une rehausse de la résolution et du frame-rate, mais également un peu de contenu neuf : mode Permadeath & Speedrun, nouvelles options du mode photo, nouvelles options d'accessibilité et, ça coule presque de source pour ceux qui connaissent le jeu, un mode Horde.Notez que tout ce contenu sera ajouté à la même date sur Steam, sous forme d'un DLC.