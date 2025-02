Du gameplay pour Wuchang : Fallen Feathers

Soulsborne parmi tant d'autres, surtout pour un développeur asiatique,n'est pas le plus remarqué du lot à cause d'un certain manque d'originalité, du moins en apparence, l'équipe misant visiblement sur une pleine efficacité de ses intentions avec ce qu'il faut d'armes, de compétences et de magies pour tabasser ou se faire tabasser au coeur de la Chine du XVIIe siècle.Un carnet de développeur nous montre un peu plus de gameplay faute d'une précision sur la date de lancement (« 2025 » pour l'heure). Seront concernés le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series, en plus du Game Pass.