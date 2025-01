Chernobylite 2 boucle déjà son Kickstarter

On en parle moins qu'à une certaine époque mais Kickstarter peut encore aujourd'hui offrir une belle aide aux plus petits, et The Farm 51 peut faire les louanges de sa communauté en bouclant l'aide au financement souhaité pour: environ 130.000€ récoltés en 4 jours (sur les 90.000 souhaités au départ).Comme souvent, les gains bonus serviront à intégrer du contenu non prévu au départ, et l'équipe rappelle que tous les backers repartiront quoi qu'il arrive avec le Season Pass (mais uniquement sur Steam, c'est comme ça).Sortie prévue d'ici la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.