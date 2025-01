Tales of Graces f Remastered : trailer de lancement

Bandai Namco signale la sortie aujourd'hui même de, nouveau remaster tiré de l'époque PlayStation 3 même si l'on parle de base d'un jeu Wii, incluant l'intégralité des DLC et quelques options dites « Qualité de vie » pour 39,99€ sur tous les supports.Et en attendant que l'éditeur se décide à annoncer un nouvel épisode plus de 4 ans après, préparez-vous à toujours plus de refonte selon les propos de l'éditeur qui a même créé un pôle dédié.