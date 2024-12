Un très bon lancement pour Marvel Rivals

Difficile de savoir siperdurera sur la longueur mais toujours est-il que NetEase peut se féliciter d'un très bon lancement en revendiquant 10 millions de joueurs tous supports confondus en 3 jours, et un pic Steam à près d'un demi-million de joueurs durant le week-end.Rappelons que le démarrage se fait sous le nom de « Saison 0 » jusqu'au 9 janvier, où l'on passera aux choses sérieuses avec une Saison 1 de 13 semaines offrant de nouveaux personnages, cartes et events. Et du rééquilibrage si possible...