Where Winds Meet va déjà sortir (mais...)

On saura très vite siest un nouveau gros représentation de l'action-RPG asiatique : Everstone Studio surprend en annonçant une sortie pour le 27 décembre… mais pour l'heure uniquement sur PC et uniquement pour le marché chinois.Le titre est bien prévu pour les autres territoires, de même qu'une version PlayStation 5, mais contrairement à, les locaux auront donc la primeur de découvrir ce titre plutôt sympa sur le plan technique et promettant ce qu'il faut d'exploration et de combats aux travers de 20 zones durant l'ère des 10 Royaumes.