Fortnite : et maintenant, le mode FPS

Epic Games dispose d'une communautésuffisamment importante pour ne pas craindre de la dépiauter dans de plus en plus de modes distincts, et alors que le jeu a accueilli ce week-end son mode permanent OG (la première map), l'entreprise confirme enfin l'arrivée officielle de quelque chose en travaux depuis très longtemps : le fameux modes FPS.Il n'est en revanche pas question de transposer l'expérience d'origine à la première personne, mais carrément d'aller faire concurrence aux piliers du genre vu qu'on reprend une formule façon: une map de petite taille, et du 5V5 pour l'heure sur un seul mode (Attaque/Défense). Début des hostilités le 11 décembre.