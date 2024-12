Kingdom Come : Deliverance II s'offre un Story Trailer et un point specs PS5(Pro) + Xbox Series X(S)

Lors du PC Gaming Show, le gros morceaus'est offert comme promis un Story Trailer à retrouver ci-dessous (avec option pour sous-titres FR), parallèlement à un point specs de la part de Warhorse.Alors attention, vous remarquerez que le studio reste assez évasif sur la majorité des points en ne donnant généralement rien de natif, juste les upgrades via les différentes technologies propres aux machines ou de votre téléviseur. Mais voici quand même.PlayStation 5 :- Performance à 1440p upscale FSR + 60FPS sous VRR- Fidélité à 2160p upscale FSR + 30FPSPlayStation 5 Pro :- Ajout du mode Pro 2160p upscale PSSR + 60FPS sous VRRXbox Series X :- Performance à 1440p upscale FSR + 60FPS sous VRR- Fidélité à 2160p upscale FSR + 30FPSXbox Series S :- Unique mode à 1080p/30FPSRendez-vous le 4 février pour découvrir la suite des aventures de Henry, et ouais, on continuera de râler jusqu'à la fin des temps devant l'absence d'upgrade pour le premier.