Atomfall obtient sa date de sortie

Peu après avoir fait un nouveau point sur, Rebellion aborde de suite son autre production de début 2025 en annonçant une date de sortie pour, et ce sera précisément le 27 mars, toujours sur PC, PlayStation 5/4, Xbox Series/One et dans le Game Pass.Cette nouvelle licence nous emmenera au coeur d'une bourgade anglaise, où les habitants ne sont pas des modèles de bon accueil après avoir été placé plusieurs années en quarantaine suite à l'incident nucléaire de Windscale. On nous promet une liberté totale d'exploration, et la possibilité si on le souhaite de tuer n'importe qui. Ou inversement, tout dépend de la qualité de votre café du matin.