Dynasty Warriors Origins : 16 minutes de gameplay

Koei Tecmo a publié une nouvelle vidéo de présentation de sonà partir de la démo proposée il y a quelques semaines sur les stands du TGS, et ce pour nous expliquer plus en détails que si les fans retrouveront les fondamentaux de la franchise référence du genre, nous aurons cette fois davantage d'événements qui réclameront d'analyser la situation. En simple exemple, le coup du mur de soldats quasiment infranchissable que l'on pourra repousser bien plus facilement en capturant les points stratégiques alentours pour démultiplier la densité de nos troupes.Prévu le 17 janvier 2024 (PC, PlayStation 5, Xbox Series), cette préquelle proposera un personnage inédit et amnésique capable d'être ce que l'on appelle un « touche-à-tout » en terme de matos. Car grâce à la folle magie du jeu vidéo, un amnésique ne peut se souvenir de ce qu'il ne sait pas faire.