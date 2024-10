Dynasty Warriors Origins (PC) montre sa compatibilité avec les écrans ultra-larges

Koei Tecmo avait affirmé hier vouloir faire partie des 10 plus gros éditeurs mondiaux et à moins de s'appeler Nintendo, il faut savoir également draguer l'audience PC, et c'est peut-être pour cela ques'offre un nouveau trailer spécialement dédié sans pour autant entrer dans les détails techniques mais juste pour montrer la compatibilité écran ultra-larges.Les non-équipés tout comme les consoleux se contenteront de déverser le chaos, ce qui est déjà pas mal, et ce dès le 17 janvier 2025.