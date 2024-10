Konami montre son adaptation d'Edens Zero

Quatre foutues années d'attente, chose que l'on ne ressentira pas des masses dans le rendu, mais ça y est, Konami s'est décidé à lever le voile sur l'adaptation de, l'un des autres mangas du mec de(dont on retrouvera justement une nouvelle adaptation en décembre, elle signée Gust).Pas grand-chose à mâcher pour le moment, mais au moins l'assurance d'une sortie l'année prochaine au moins sur PC et Xbox Series (aucun communiqué n'a été fourni depuis le Partner Showcase) mais on se doute bien que Xbox n'a rien signé pour contrer une sortie PlayStation 5, et ajoutons que les premiers scans d'époque montraient un HUD Switch.