MechWarrior 5 : Clans sera proposé Day One dans le Game Pass PC comme Xbox

A moins d'une semaine de sa sortie,fait le point sur sa proposition avec un tarif annoncé de 49,99$ et un « collector numérique » à 79,99$, ce dernier incluant notamment un mécha exclusif, de l'équipement, un skin et une OST de 36 morceaux. Les possesseurs de cette édition se verront ajoutés par la suite un artbook numérique (70 pages) et un autre mécha.Mais la principale surprise, c'est que cet épisode prévu le 16 octobre sera directement proposé dans son édition standard aux abonnés Game Pass PC comme Xbox, permettant à ces derniers de découvrir sans surcoût cet épisode marquant un grand retour aux sources en délaissant l'aspect sandbox procédural par une vraie campagne « faite à la main », davantage portée vers la narration, et toujours jouable en solo comme en coop.Rappelons que malgré sa discrétion, la franchise a son public :a réussi à se vendre sur la longueur à plus de 2 millions d'unités.