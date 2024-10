Commandos : Origins s'offre une démo jouable faite d'une mission exclusive

Récemment,s'est offert une démo jouable d'une générosité folle (environ 5h de jeu, avec transfert de sauvegarde), le genre d'attention que l'on applaudit avec plaisir, et on en fera autant avecavec la mise en ligne d'une version d'essai certes moins longue mais proposant une excellente idée : une mission exclusive qui ne sera pas dans le jeu complet. Comme une sorte de prologue gratos donc.Une petite opération qui permettra de prendre en main l'indispensable Béret Vert et le Nageur de Combat, avant d'entrer plus tard cette année (normalement) dans le vif du sujet, fait de 14 missions pour 6 persos jouables.Deux choses à noter :- La démo n'est pour l'heure disponible que sur PC et Xbox (plus tard sur PS5).- Le jeu complet sera Day One dans le Game Pass.