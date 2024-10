Goku Mini (bonus préco) se montre pour Dragon Ball : Sparking Zero à J-4

L'attente devient insoutenable pour les fans mais courage, il ne reste plus que 4 jours à tenir avant le lancement deet Bandai Namco rappelle qu'il n'est pas trop tard pour précommander le jeu et repartir avec « Goku Mini », donc la versionqui coïncidence verra la diffusion de son premier épisode à la même date (11 octobre).Le perso sera ensuite proposé en achat individuel, tandis que le Season Pass se chargera de fournir une vingtaine de combattants supplémentaires, en plus des quelques 180 proposés à la sortie.