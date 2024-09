Encore du gameplay pour Dragon Age : The Veilguard

On peut estimer en avoir suffisamment vu sur, mais toujours pas assez pour Electronic Arts et Bioware qui viennent en ajouter une couche avec un nouvel aperçu de gameplay, et un autre en bonus pour mettre en avant les possibilités de la classe Mage.Malgré les quelques polémiques autour de cet épisode, et un rendu limite jugé « trop propre », on continue de croiser les doigts jusqu'au 31 octobre.