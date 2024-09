Atelier Yumia : bande-annonce et date de sortie

A peine annoncé, précisément durant le dernier Partner Showcase de Nintendo,bénéficie déjà d'une date de sortie ferme et ce sera pour le 21 mars 2025 sur tous les supports, et avec traduction FR.Ce nouvel épisode d'une franchise qui grimpe doucement en puissance reprendra la formule habituelle entre action (cette fois en temps réel d'ailleurs), exploration et alchimie, tout en apportant un système de housing pour faire évoluer son petit chez-soi au fur et à mesure des matériaux récoltés durant votre aventure.On vous laisse avec la nouvelle bande-annonce et divers visuels dont les artworks du casting.