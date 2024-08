Test Drive Unlimited SC a sa feuille de route

Nacon tient à nous rappeler à la fois que c'est le 12 septembre que sortira (enfin)et que nous sommes évidemment dans un jeu à suivi. D'ailleurs, premium ou pas, le titre n'échappera pas à la mode des Pass payants avec plusieurs paliers de progression comme dans la grande tradition (dont une partie néanmoins gratos pour les cosmétiques).12 septembre :- Lancement du jeu et de la Saison 1 avec son Pass à trois branches (Joueur, Clan, Gratos).24 décembre :- Lancement de la Saison 2 avec le retour de Ibiza à l'échelle 1:1.- 5 nouveaux véhicules et divers cosmétiques.- 1 nouveau Pass.25 mars 2025 :- Lancement de la Saison 3 sous le thème de la guerre des gangs.- 1 nouveau Pass.25 juin 2025 :- Lancement de la Saison 4 sous le thème du Casino.- 1 nouveau Pass.Le jeu continuera en outre de s'améliorer sur la longueur via diverses mises à jour, et seule l'audience déterminera un prolongement du suivi au-delà de cette date.