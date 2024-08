Du gameplay pour The First Berserker : Khazan

En plus de la bande-annonce récemment fournie,se permet d'entrer un peu plus dans les détails avec cette vidéo de gameplay n'en montrant pour autant pas plus que ce que l'on savait déjà : une expérience totalement orientée action qui derrière ses apparences Soulsborne se cacherait quelque chose de plus accessible que la moyenne. A voir dans quelles mesures.Si tout va bien, ça sera disponible début 2025 (PC/PS5/XBS) avec, façon Koei Tecmo, une bêta préalable sur consoles en octobre pour prendre en compte les retours de la communauté.