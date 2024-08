Persona 3 Reload : nouveau trailer de l'extension

C'est par un simple nouveau trailer que Atlus tient à nous rappeler que parmi les nombreuses sorties du mois prochain, vous trouverez peut-être le temps et l'envie de vous attaquer à, l'extension narrative tirée de FES et servant d'épilogue à ce remake avant que l'on puisse un jour s'attaquer sur la suite du programme (ou un autre remake/remaster selon diverses fuites).Sortie prévue le 10 septembre, inclus dans le Pass quel que soit le support, et même directement offert aux abonnés Game Pass (jusqu'au 31 janvier 2025), un fait rare dans le service.