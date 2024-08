Bye Sweet Carole également reporté pour 2025

Et un report de plus avec Just For Games qui nous annonce le départ du jolipour 2025, sans grande surprise vu le manque de nouvelles sur la dernière année écoulée hormis quelques rapides posts auprès de la communauté Steam.Le laps de temps supplémentaire permettra à l'équipe de bosser davantage sur :- L'éclairage- L'interface utilisateur- La qualité des cinématiques- Le gameplayNotez enfin que le communiqué sous-entend l'annulation du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One pour se consacrer aux versions PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch.